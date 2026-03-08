В Армавірі догоряє нафтобаза

Скріншот

В Армавірі Краснодарського краю пожежники продовжують ліквідацію масштабного загряння на території нафтобази. На ранок 8 березня локалізували вогонь, який охопив близько 700 квадратних метрів.



Пожежа триває вже понад сім годин. До його гасіння залучено 120 осіб та 38 одиниць техніки. На початковому етапі ліквідації спалаху на місці працювали 91 пожежник та 26 одиниць спецтехніки, проте пізніше угруповання довелося посилити.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі став удар безпілотного літального апарату на об'єкт. На відео видно, що пошкоджено одразу кілька резервуарів із паливом. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, внаслідок удару безпілотника по заводу в Євпаторії зруйновані виробничі цехи.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»