РФ обстріляла Донецьку область авіабомбами, дронами та артилерією

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще десять мирних жителів, серед яких троє дітей, отримали поранення.



За даними поліції Донецької області, 7 березня зафіксовано 1082 атаки по лінії фронту та житловому сектору регіону. Під вогнем опинилося 10 населених пунктів. Пошкодження отримали 122 цивільні об'єкти, у тому числі 45 житлових будинків.

У селі Никонорівка внаслідок російського удару загинув мирний житель. Також було пошкоджено цивільний автомобіль. Особливо потужну атаку зазнав Краматорськ. Російські війська застосували авіабомби «КАБ-500», а також ударні безпілотники та артилерію.

У місті поранено десять людей, серед них троє дітей. Руйнувань отримали 32 багатоквартирні будинки, дві адміністративні споруди, сім магазинів, п'ять навчальних закладів, а також 37 цивільних автомобілів. По Святогірську окупанти скинули дев'ять авіабомб «КАБ-250».

Внаслідок ударів пошкоджено чотири приватні та шість багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, шість торгових павільйонів, навчальний заклад та інші нежитлові приміщення. У Дружківці через атаки безпілотників пошкоджено два житлові будинки та цивільний автомобіль.

У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що за добу російські війська 30 разів обстріляли населені пункти області. З прифронтових територій евакуювали 356 осіб, серед них 21 дитина.

Нагадаємо, увечері 7 березня та в ніч на 8 березня російські війська атакували Слов'янськ безпілотниками «Молнія-2» та «Гранат-4».



