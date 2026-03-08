Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія атакувала Слов'янськ БПЛА «Молнія-2» та «Гранат-4»
08 березня 2026, 10:23

Росія атакувала Слов'янськ БПЛА «Молнія-2» та «Гранат-4»

Фото: Вадим Лях Фото: Вадим Лях

Увечері 7 березня та в ніч на 8 березня російські війська атакували Слов'янськ безпілотниками «Молнія-2» та «Гранат-4». Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, внаслідок ударів було пошкоджено три приватні житлові будинки. У будинках зафіксовано руйнування. Обійшлося без постраждалих.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Росія вбила мирного жителя у Никонорівці Краматорського району Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Слов'янськ
Інше
російські дрони
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
усі новини
12:36
Біля кордону України помітили Ту-22М3 РФ: можливі пуски крилатих ракет
11:55
Російські війська атакували вантажівку у Запоріжжі
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
11:07
DeepState повідомив про просування російських військ поблизу Гуляйполя
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
09:58
Слов'янськ потрапив під обстріл, є пошкодження
09:56
РФ перекинула морпіхів з-під Покровська на Гуляйпільський напрямок
09:02
Російські війська просунулися поблизу Удачного на Донеччині
08:32
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 161 ціль
08:30
Росіяни вбили мирного жителя у Шабельківці, поранено трьох у Дружківці
08:28
Солдати РФ під Вовчанськом скаржаться на привілеї «Ахмата»
17:51
У Харкові шукають людей під завалами після ракетної атаки
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
16:09
Армія РФ стягує сили у Никифорівку за 30 км від Слов'янська
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
14:16
Сім ударів за добу: подробиці російських атак по Краматорську
13:32
Сили оборони знищили російський пункт управління БПЛА у Селидовому
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
11:34
РФ обстріляла Донецьку область авіабомбами, дронами та артилерією
10:23
Росія атакувала Слов'янськ БПЛА «Молнія-2» та «Гранат-4»
усі новини
ВІДЕО
Донецьк після детонації російських боєприпасів. Кадр із відео У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
09 березня, 10:17
Фото із соцмереж У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
08 березня, 12:46
Кадр із відео У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
08 березня, 10:02
Скріншот В Армавірі догоряє нафтобаза
08 березня, 08:32
Збитий БПЛА РФ. На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
07 березня, 18:18
Окупант здається в полон під контролем українських дронів. Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
07 березня, 16:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір