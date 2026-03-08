Росія атакувала Слов'янськ БПЛА «Молнія-2» та «Гранат-4»

Фото: Вадим Лях

Увечері 7 березня та в ніч на 8 березня російські війська атакували Слов'янськ безпілотниками «Молнія-2» та «Гранат-4». Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, внаслідок ударів було пошкоджено три приватні житлові будинки. У будинках зафіксовано руйнування. Обійшлося без постраждалих.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Росія вбила мирного жителя у Никонорівці Краматорського району Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»