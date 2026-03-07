Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
07 березня 2026, 16:56

Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам

Окупант здається в полон під контролем українських дронів. Окупант здається в полон під контролем українських дронів.

Українські безпілотники дедалі частіше стають інструментом не лише розвідки чи ударів, а й способом примусити російських військових скласти зброю. У мережі фіксують, як окупанти здаються в полон під контролем українських дронів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook. За його словами, оператори безпілотників супроводжують російських військових, які вирішили здатися, та спрямовують їх до позицій Сил оборони України.

«Оператори БПЛА супроводжують їх до наших позицій», — зазначив Федоров у коментарі до оприлюдненого відео.

За даними оборонного відомства, лише протягом цієї зими понад сто російських військових здалися в полон саме завдяки роботі підрозділів безпілотної авіації.

У Міноборони наголошують, що кожен полонений російський військовий може стати частиною майбутнього обміну, що дає шанс повернути додому українських захисників.



Подібна практика почала набирати обертів ще у 2024 році. Тоді у мережі поширилося відео, на якому російський окупант, помітивши над собою український дрон, вирішив скласти зброю та здатися в полон. Раніше дрон із гучномовцем змусив п’ятьох окупантів здатися.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
18:18
На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
17:23
Україна втримала ключові напрямки оборони — Зеленський
16:56
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
15:20
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:53
Міськрада Краматорська повідомила нові подробиці авіаударів
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:32
РФ обстріляла Донецьку область, пошкоджено десятки будинків
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
11:33
Після атаки РФ частина областей України залишилась без світла
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
10:00
Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару
09:08
РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ: є загиблий та поранені
08:38
У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
22:22
Місто Дружківка та селище Олексієво-Дружківка потрапили під російський обстріл
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
20:22
ЗСУ вразили військові кораблі РФ
19:59
Японія передала українським рятувальникам обладнання для розмінування
19:21
На розвиток науки в Донецькій області у 2026 році направили понад 20 млн гривень
18:58
Викрадення інкасаторів «Ощадбанку»: МЗС викликало угорського дипломата
18:23
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 березня
18:07
«Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ
17:59
Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
16:23
Росіяни заявляють про нову тактику ЗСУ: БПЛА-носії FPV-дронів
16:18
ЗС РФ штурмують село поблизу Покровська з двох сторін
15:45
Поляка викрили на продажі дронів, призначених для ЗСУ
Збитий БПЛА РФ. На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
07 березня, 18:18
Окупант здається в полон під контролем українських дронів. Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
07 березня, 16:56
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
07 березня, 15:20
У Донецьку знищено місце підготовки та запуску безпілотників «Шахед». У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
07 березня, 13:09
Стовп диму над Донецьком. В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
07 березня, 10:58
Фото: ДСНС Харківської області У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
07 березня, 08:38

