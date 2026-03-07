Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам

Окупант здається в полон під контролем українських дронів.

Українські безпілотники дедалі частіше стають інструментом не лише розвідки чи ударів, а й способом примусити російських військових скласти зброю. У мережі фіксують, як окупанти здаються в полон під контролем українських дронів.



Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook. За його словами, оператори безпілотників супроводжують російських військових, які вирішили здатися, та спрямовують їх до позицій Сил оборони України.



«Оператори БПЛА супроводжують їх до наших позицій», — зазначив Федоров у коментарі до оприлюдненого відео.



За даними оборонного відомства, лише протягом цієї зими понад сто російських військових здалися в полон саме завдяки роботі підрозділів безпілотної авіації.



У Міноборони наголошують, що кожен полонений російський військовий може стати частиною майбутнього обміну, що дає шанс повернути додому українських захисників.







Подібна практика почала набирати обертів ще у 2024 році. Тоді у мережі поширилося відео, на якому російський окупант, помітивши над собою український дрон, вирішив скласти зброю та здатися в полон. Раніше дрон із гучномовцем змусив п’ятьох окупантів здатися.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»