Міськрада Краматорська повідомила нові подробиці авіаударів

Наслідки авіаударів по Краматорську.

У Краматорську оприлюднили оновлені дані щодо наслідків нічних авіаударів російських військ по місту. Про це повідомили у Краматорській міській раді.



За інформацією влади, перший удар було зафіксовано о 22:20, коли російські війська скинули авіабомбу ФАБ-250 на приватний сектор. Унаслідок атаки загинув чоловік 1988 року народження, пошкоджено 12 житлових будинків.



У той самий час ще одна ФАБ-250 влучила по об’єкту критичної інфраструктури, через що частина Краматорська залишилася без електропостачання.



Другий потужний удар стався близько 03:40 — російські військові застосували авіабомбу ФАБ-500, яка влучила в центральну частину міста.

У результаті атаки поранено сімох людей:

жінок 1950, 1986 та 2004 років народження;

чоловіка 1984 року народження;

дівчину 2010 року народження;

хлопчика 2014 року народження;

дівчинку 2024 року народження.

Вибухами пошкоджено чотири заклади освіти, 14 багатоповерхових будинків, офісні приміщення, крамниці та 31 автомобіль.



На місцях обстрілів працюють комунальні служби, аварійні бригади та керуючі компанії, які ліквідовують наслідки ударів. У міській раді зазначили, що остаточні масштаби руйнувань ще встановлюються.



Раніше повідомлялося, що російські війська близько 03:40 скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»