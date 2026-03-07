Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Міськрада Краматорська повідомила нові подробиці авіаударів
07 березня 2026, 13:53

Міськрада Краматорська повідомила нові подробиці авіаударів

Наслідки авіаударів по Краматорську. Наслідки авіаударів по Краматорську.

У Краматорську оприлюднили оновлені дані щодо наслідків нічних авіаударів російських військ по місту. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

За інформацією влади, перший удар було зафіксовано о 22:20, коли російські війська скинули авіабомбу ФАБ-250 на приватний сектор. Унаслідок атаки загинув чоловік 1988 року народження, пошкоджено 12 житлових будинків.

У той самий час ще одна ФАБ-250 влучила по об’єкту критичної інфраструктури, через що частина Краматорська залишилася без електропостачання.

Другий потужний удар стався близько 03:40 — російські військові застосували авіабомбу ФАБ-500, яка влучила в центральну частину міста.

У результаті атаки поранено сімох людей:

жінок 1950, 1986 та 2004 років народження;

чоловіка 1984 року народження;

дівчину 2010 року народження;

хлопчика 2014 року народження;

дівчинку 2024 року народження.

Вибухами пошкоджено чотири заклади освіти, 14 багатоповерхових будинків, офісні приміщення, крамниці та 31 автомобіль.

На місцях обстрілів працюють комунальні служби, аварійні бригади та керуючі компанії, які ліквідовують наслідки ударів. У міській раді зазначили, що остаточні масштаби руйнувань ще встановлюються.

Раніше повідомлялося, що російські війська близько 03:40 скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорськ
Інше
воєнні злочини РФ поранені діти обстріл Краматорська авіаудар ФАБ-250 авіаудар ФАБ-500

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
усі новини
18:18
На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
17:23
Україна втримала ключові напрямки оборони — Зеленський
16:56
Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
15:20
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:53
Міськрада Краматорська повідомила нові подробиці авіаударів
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:32
РФ обстріляла Донецьку область, пошкоджено десятки будинків
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
11:33
Після атаки РФ частина областей України залишилась без світла
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
10:00
Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару
09:08
РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ: є загиблий та поранені
08:38
У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
22:22
Місто Дружківка та селище Олексієво-Дружківка потрапили під російський обстріл
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
20:22
ЗСУ вразили військові кораблі РФ
19:59
Японія передала українським рятувальникам обладнання для розмінування
19:21
На розвиток науки в Донецькій області у 2026 році направили понад 20 млн гривень
18:58
Викрадення інкасаторів «Ощадбанку»: МЗС викликало угорського дипломата
18:23
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 березня
18:07
«Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ
17:59
Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
16:23
Росіяни заявляють про нову тактику ЗСУ: БПЛА-носії FPV-дронів
16:18
ЗС РФ штурмують село поблизу Покровська з двох сторін
15:45
Поляка викрили на продажі дронів, призначених для ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Збитий БПЛА РФ. На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
07 березня, 18:18
Окупант здається в полон під контролем українських дронів. Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
07 березня, 16:56
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
07 березня, 15:20
У Донецьку знищено місце підготовки та запуску безпілотників «Шахед». У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
07 березня, 13:09
Стовп диму над Донецьком. В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
07 березня, 10:58
Фото: ДСНС Харківської області У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
07 березня, 08:38

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір