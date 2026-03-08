У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку

Кадр із відео

Окупаційна влада Запорізької області заявила про влучання в багатоповерховий житловий будинок у місті Василівка в ніч на 8 березня. За їхніми даними, внаслідок удару є загиблі та постраждалі, однак точна кількість жертв поки не уточнюється.



Про подію також повідомив моніторинговий проєкт Exilenova+, який відстежує події війни в Україні. Там припускають, що в будівлю могла влучити ракета системи протиповітряної оборони.

Подібні випадки раніше відбувалися в Краснодарському краї, де ракети ППО під час роботи з повітряними цілями падали на житлову забудову. Обставини інциденту у Василівці та тип ракети наразі остаточно не підтверджені.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в Армавірі Краснодарського краю масштабне загоряння виникло на території нафтобази.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»