Головне за день: Російський бізнес в окупації. Атака безпілотників на Казань

Економіка



Підприємці із Росії реєструють свій бізнес на окупованих територіях України. У російському реєстрі юрособ можна знайти чимало бізнесменів, які стали бенефіціарами компаній у захоплених регіонах. Більшість – вихідці з півдня країни: з Ростовської та Волгоградської областей, а також Краснодарського краю.



Суспільство



Множинне громадянство може дозволити відновити справедливість та зберегти як мінімум зв'язок із мільйонами українців. Мова про іноземних добровольців, які захищають Україну, та їхні сім'ї, які з різних причин фактично не мають дому. Це стосується і мешканців окупованих територій, які змушені взяти паспорти країни-агресора. Ініціатива також має зберегти зв'язок із українцями, які знайшли притулок за кордоном. Думки «за» та «проти» докладно розібрало видання «Заборона».



Бойові дії



Троє мирних жителів Херсонської області загинуло та 13 поранено внаслідок обстрілів з боку російських окупантів 20-21 грудня. Авіацією окупант скинув 10 керованих бомб на Садове та Антонівку, дві керовані авіабомби влучилт у приміщення онкологічного диспансеру.



Увечері 20 грудня російські війська атакували приватний сектор Слов'янська на Донеччині двома авіабомбами «ФАБ-500». Поранено трьох осіб, пошкоджено щонайменше 46 приватних будинків, 12 автомобілів.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що двоє мирних жителів Горлівки отримали поранення середнього ступеня тяжкості при скиданнях вибухівки з безпілотників. Ще троє людей було поранено під час артилерійського обстрілу Новоукраїнки в Курахівському окрузі.



В угрупованні «ЛНР» заявили про поранення мешканця у Кремінній під час атаки безпілотника.



Щонайменше 7 безпілотників вдарили по Казані (Татарстан, РФ) вранці 21 грудня. Достеменно відомо про пошкодження трьох багатоповерхових будинків. У місті розташований Казанський авіаційний завод із аеродромом. Наразі достовірно невідомо, чи є пошкодження на підприємстві.