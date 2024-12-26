Армія РФ вдарила по центральному ринку в Нікополі: поранені вісім людей

Російські війська завдали удару по центральному ринку в місті Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Значно пошкоджені торгові приміщення. Внаслідок атаки поранення отримали шість людей – чотири жінки та двоє чоловіків.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що загарбники вдарили по ринку дроном-камікадзе.
«Всіх постраждалих госпіталізували. Жінки 39, 63 та 64 років – «важкі». Решта – у стані середньої тяжкості», – розповів Лисак.
Оновлено 13:55. Лисак повідомив, що кількість поранених зросла до восьми людей, з них сім – госпіталізували.
Одна жінка – у критичному стані. Ще три людини – у важкому.
Нагадаємо, що вранці 26 грудня росіяни вдарили по місту Покровськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені будинки.