Армія РФ вдарила по центральному ринку в Нікополі: поранені вісім людей

Наслідки удару по центральному ринку у Нікополі. Фото: ДСНС

Російські війська завдали удару по центральному ринку в місті Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.



Значно пошкоджені торгові приміщення. Внаслідок атаки поранення отримали шість людей – чотири жінки та двоє чоловіків.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що загарбники вдарили по ринку дроном-камікадзе.



«Всіх постраждалих госпіталізували. Жінки 39, 63 та 64 років – «важкі». Решта – у стані середньої тяжкості», – розповів Лисак.



Оновлено 13:55. Лисак повідомив, що кількість поранених зросла до восьми людей, з них сім – госпіталізували.



Одна жінка – у критичному стані. Ще три людини – у важкому.

Нагадаємо, що вранці 26 грудня росіяни вдарили по місту Покровськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені будинки.