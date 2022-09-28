Як пережити енергокризу? Досвід Грузії

Сусіди разом готують обід на вулиці. Тбілісі, 1994 р. Фото: Гурам Цибахашвілі

Протягом семи місяців Україна відбиває агресію Росії, а Росія перебуває під жорсткими санкціями Заходу. Європа частково відмовилася від російських енергоносіїв. Країна-агресор бомбить українську енергетичну інфраструктуру, а також загрожує повністю перекрити постачання електроенергії та газу на Захід. Російські пропагандистські медіа малюють апокаліптичну картину того, яка сувора зима чекає на Європу.



Грузія чудово знає, що означає жити без електрики та газу. У 90-ті роки, після розпаду Радянського Союзу, країна пережила найсильнішу енергетичну кризу за багато років. Був великий дефіцит електрики, відключили природний газ, люди залишилися без опалення, громадський транспорт працював із перебоями, проблеми виникли навіть із їжею.



Пізніше, 2006 року, через російський саботаж, Грузія знову опинилася в енергетичній кризі. Але цього разу ненадовго та краще підготовленою.



Ці події змусили жителів Грузії шукати способи вижити у нестерпних умовах. JAMnews розповідає, як Грузія пережила важку енергетичну кризу. «Новини Донбасу» публікують цей матеріал у рамках партнерства.

«Батько грив нам ліжко» — як боролися з холодом

У 90-х, коли в Грузії почалася перша енергетична криза, Ніно Натрошвілі була школяркою. Вона пам'ятає, як одного разу згасло світло, вимкнули газ, і вони залишилися в темряві та холоді в маленькій квартирі на дев'ятому поверсі тбіліської багатоповерхівки.



«Ми не знали що робити. У нас вдома нічого не було, щоб зігрітись. Було холодно. Вночі лежати в промерзлому ліжку було пеклом. Пам'ятаю, як вечорами батько грів нам із сестрою ліжко і потім ми лягали. Якось увечері він довго водив нас по снігу, поки ми добре не зігрілися, а потім одразу поклав спати».



Коли у Тбілісі стало «темно», студентка Манана Іадзе жила у гуртожитку у Студмістечку.



«Я жила на дев'ятому поверсі, ліфта не було, ми ходили пішки. Потім стало нестерпно залишатися там, і я переїхала до Лоткіна (один з районів Тбілісі) до своєї тітки».



І студенти, і викладачі під час лекцій сиділи у куртках та рукавичках. Якщо в якогось лектора будинку було опалення, він запрошував студентів до себе. Були випадки, коли всі збиралися в будинку якогось студента.



«Пиріг Сігуа (яблучний пиріг з мінімумом інгредієнтів, названий на честь тодішнього глави уряду Тенгіза Сігуа) був дуже в моді. Моя подруга пекла цей пиріг, приходив викладач, і такі лекції у нас бували» , – згадує Русудан Кварацхелія.

Пічки на стихійному ринку на вулицях Тбілісі. 1993 рік. Фото: Серго Едішерашвілі, Національний архів Грузії

Незабаром на міських ринках з'явилися дров'яні печі-буржуйки, а до Тбілісі почали завозити дрова та продавати з вантажівок.



«Я пам'ятаю, як у багатоквартирних будинках почали знімати шибки з вікон і вставляти туди листи жерсті, щоб виставити назовні пічну трубу. Все місто було димним і закопченим», — згадує Русудан Кварацхелія.



Лайфхак 1. Щоб у міській квартирі правильно встановити піч, потрібно виставити назовні трубу через вирізаний круглий отвір. Зазвичай для цього в кватирки вставлялися листи жерсті. Найкраще горять у печі дошки та будь-яке добре висушене дерево. Найгірше — щойно зрубані зелені насадження. Якщо на печі нагріти цеглу, їх можна використовувати, щоб нагріти постіль. Вогонь у печі не можна в жодному разі залишати на ніч - завжди є ймовірність випадкової іскри.



«Тоді в одному будинку нас жило вісім чоловік — мій батько, моя мати, сестра і я зі своєю сім'єю — дружиною та трьома дітьми. То був приватний будинок, у нас була буржуйка, дров'яна піч. У будинку було п'ять кімнат, але ми мешкали в одній кімнаті. Було дуже смішно, коли сперечалися хтось першим ляже в ліжко, бо постіль була холодною, і хтось мав її зігріти», — згадує фотограф Гурам Цібахашвілі, фотолітописець того періоду.

Продаж гасу на вулиці у Тбілісі, 1996 рік. Фото: Гіоргі Цагарелі, Національний архів Грузії.

Потім поступово на ринках з'явилися так звані керосинки, імпортовані переважно з Туреччини. На вулицях Тбілісі стояли черги за керосинкою.

«Пам'ятаю, як моя мама готувала хінкалі на цих "керосинка"». Уявляєте скільки часу це займало? Вона навіть пекла нам торти. Я думаю, що саме тоді вона виявила, що бісквіти для торта краще випікаються на слабкому вогні. Потім, у 2006 році, коли знову відключили газ, мама витягла звідкись цю червону керосинку», — згадує Ніно Натрошвілі.

Коптячі лампи, свічки, «ліві» лінії

«Нещодавно я була на спектаклі, там були діти, коли в залі згасло світло, один із дітей закричав: "Мамо, як здорово!" Я згадала своє дитинство, коли в нас була така реакція на прихід світла» , — каже Ніно Натрошвілі.



Останні шкільні роки Ніно провела при світлі лампи, чекаючи, коли ввімкнуть електрику.



«Я досі не люблю гасових ламп, навіть якщо я їх десь бачу, навіть у вінтажному кафе як декорацію, мені це неприємно. Ще пам'ятаю запах гасу, як від нього палило очі. Іноді мені так здається, що саме тоді я захворіла на респіраторні захворювання, з якими борюся все життя».



Сім'я Ніно не була привілейованою, тому їхній будинок висвітлювався лампою або свічками. Ті, хто мав добрі зв'язки, або більш щасливі, крали електроенергію від державних об'єктів. Русудан Кварацхелія згадує, що електрика в будинках у людей була від світлофорів і навіть метро. «Я сиджу на лінії метро» — тоді було виразом, що вказував на привілейованість:



«Все місто було обплутане "лівими" (вкраденими, незаконними) лініями. Якщо у будівлі було світло, ви знали, що там живе хтось важливий чи впливовий».



Сім'я готує їжу на кустарній електроплиті. Тбілісі, 1993 рік. Фото: Іраклі Геденідзе, Національний архів Грузії.

Таке «вкрадене» світло було і в Манани Іадзе, коли вона закінчила навчання і повернулася до міста Ахалціхе на півдні Грузії:



«За моїм будинком був військовий штаб. У мене був знайомий. Я вирішила справу і провела одну лінію. Тоді показували бразильські серіали, і вечорами збиралася вся округа. Мій дім був схожий на клуб».



У більшості установ державного та стратегічного значення була електрика. Але не в районах та селах. Часто не було електрики навіть у лікарнях. І не лише у 90-ті роки.



Взимку 2006 року, коли на території Росії одночасно було підірвано газопровід і дві лінії електропередачі, і Грузія залишилася без електрики, 18-річна Кеті Зубашвілі була на восьмому місяці вагітності.



Того року у Тбілісі була сувора зима. Сім'я чоловіка відвезла Кеті до села Ачабеті в долині Діді Ліахві неподалік Цхінвалі у Південній Осетії (зараз цього села вже немає).



У багатого свекра в селі були дрова та генератор. Кеті залишилася в селі надовго.



6 лютого на світанку у Кеті почалися родові перейми. На той час було неможливо виїхати до Тбілісі через столицю Південної Осетії Цхінвалі через політичну напруженість. Об'їзна дорога, якою Кеті приїхала з Тбілісі до села, була дуже довгою, снігу було багато, і везти породіллю таким шляхом було ризиковано. 18-річну Кеті привезли народжувати до лікарні села Курта:



«Світла не було, був генератор. Анестезіолога на місці не було, довелося викликати із Цхінвалі. Це потребувало часу. Якби я народила природним шляхом, мені б допомогли, якби мені знадобився кесарів розтин, ніхто б не взяв на себе відповідальність за те, що станеться. Мої батьки підписали згоду. У мене вже були родові перейми. Іншого шляху не було».



Кеті благополучно народила сина.



«Коли через тиждень мене та мою першу дитину виписали з пологового будинку, від нас пахло димом» , — згадує Кеті.

Лайфхак 2. Завжди потрібно було мати в будинку запас свічок чи заправлені гасові лампи. Найбільш забезпечені сім'ї купували собі генератори. Однак енергії невеликого генератора вистачало лише на кілька лампочок і телевізор. При цьому генератор робив багато шуму і витрачав багато дорогоцінного палива.

Торгівля дровами на вулиці у Тбілісі, 1998 рік. Фото: Гурам Цибахашвіолі

Застрягли в тунелі, кілометри пішки, люди, що висять на тролейбусі

У Тбілісі у 90-х машин було мало, автобуси здебільшого були старі, часто ламалися, метро часто зупинялося через відсутність світла, а потяги застрягали у тунелі. Найпопулярнішим видом транспорту був тролейбус. Ті, хто не міг потрапити всередину, висли на дверях чи залазили на дах.



Незадовго до кризи Гурам Цібахашвілі купив синові велосипед. Потім, коли в місті все зупинилося, він зрозумів, що цей велосипед буде для нього найкращим способом пересування.



«У 1992-93 роках я їздив велосипедом по всьому місту, у мене була робота на вулиці Джикия та будинок на вулиці Кукія, в іншому кінці міста. Телефон не працював, щоб зателефонувати та дізнатися, є електрика на роботі чи ні. Тому я сідав на свій велосипед, їхав, і якщо не було електрики та не було роботи, повертався».



Студентка Русудан Кварацхелія, яка на той час жила з родиною в Цкнеті, передмісті Тбілісі, два роки добиралася до тбіліського університету автостопом:



«З Цкнеті у Тбілісі ходив старий роздовбаний автобус. У Цкнеті жило багато людей, і в цьому автобусі ніколи не було місця. Мені доводилося годинами чекати на вулиці і я навіть носа не могла в нього просунути. Я також пам'ятаю дні, коли йшов сніг, ніхто не посипав дороги сіллю, машини не могли їздити, а я йшла пішки схилом. Коротким шляхом, я точно пам'ятаю, що до університету добиралася за 2 години 20 хвилин».



Транспорт у Тбілісі, 1993 рік. Фото: Гіві Кіквадзе, Національний архів Грузії.

Манана Іадзе, яка на той момент вже була аспіранткою і переїхала зі Студмістечка до передмістя Лоткіна до тітки, добиралася до університету пішки за 2,5 години.



«Я йшла замерзла, вся синя, втомлена, мені навіть не хотілося слухати лекції, а потім мені доводилося йти тим самим шляхом назад. У мене замерзали пальці на ногах.



«Миття було розкішшю. Вся сім'я милася в один день»

Тоді, у 90-ті, вода у житлові квартали Тбілісі теж подавалася з перебоями.



Мешканці найвищих поверхів у будинках страждали найбільше — найчастіше вода не піднімалася вище за другий-третій поверх, і то за графіком.

Черга за водою у Тбілісі, 1993 р. Фото: Іраклі Геденідзе, Національний архів Грузії

Коли давали воду, всі члени сім'ї з посудою всіх розмірів, вставали у чергу за водою біля під'їзду.



«У нашій ванній було вікно, і ми могли купатися при світлі дня, але я знаю сусідів, які купалися навіть днем при світлі свічки, бо у ванних кімнатах без вікон було темно. У нашій сім'ї були банні дні — цього дня всі члени сім'ї мали купатися. Мати нагрівала воду відрами за допомогою кип'ятильника. Я завжди боялася цього кип'ятильника. Завжди була суперечка про те, хто останнім піде у ванну, тому що ванна в кінці була найтеплішою».



Лайфхак 3. Коли вода надходить із перебоями, потрібно робити якомога більший запас. При цьому запастися різноманітною тарою — відрами, в яких воду можна гріти, тазами і т.д. Прийняти душ у ті часи було розкішшю, воду нагрівали або на плиті або кип'ятильником і милися, обливаючи себе з ковша.

Печі в під'їздах та сусідські обіди

Незабаром після початку кризи в Тбілісі з'явилися кустарні електроплити зі спіралями, які використовували як для обігріву, так і для приготування їжі.

Спіраль часто згоряла. Ті, хто більш-менш умів майструвати, лагодили спіраль, з’єднавши два її обпалених кінця разом. Так тривало доти, доки на спіралі залишалися «живі місця».



Тим, у кого вдома не було плити чи дров'яної печі, доводилося готувати на загальних печах у під'їзді.



Лейла Меребашвілі згадує, як одного дня сусіди на загальні кошти купили дров'яну піч. Чорну пічку на маленьких ніжках поставили у загальному просторі – у т.зв. сушарці.

«Був розклад, ми знали, хто коли повинен готувати обід. Ми там грілися і, звичайно, знали, хто що їсть. Я пам'ятаю дні, коли в мене слинки текли, коли сусід готував смачну їжу. У нас у сім'ї рідко було м'ясо, але зате у нас було село, і нестачі в картоплі та квасолі не було».



Ніно Натрошвілі згадує, що сусіди часто збиралися разом, щоб приготувати їжу або просто провести час.



«У кого що було, те й ніс. Очевидно, це було не масло і не м'ясо, але у когось було варення, хтось ніс компот, хтось пік печиво, або матері зібрали все, що було, і спільними зусиллями пекли нам тістечка. Моя сім'я не мала проблем з їжею, але була з опаленням, і де були всі, ми теж були там».



Русудан Кварацхелія згадує, як співробітники Першого каналу Грузії готували вечерю на роботі. На той час Русудан паралельно з навчанням працювала на телебаченні.



«Тоді телебачення було справжнім раєм, там було світло, електричні плити, було тепло. Співробітники готували обіди на роботі та відвозили їх додому».

Як розважалися у темному та промерзлому Тбілісі

Незважаючи на важку кризу, життя в Тбілісі тривало.



«Що може зупинити людину? Весілля та поминки були, але вони були бюджетнішими, а весілля менш веселими» , — каже Гурам Цібахашвілі.



У Тбілісі тоді були молоді люди, котрі жили музикою. Серед них був музикант та актор Ладо Бурдулі. Він влаштовував у себе вдома концерти та покази мод. Фотограф Гурам Цибахашвілі знімав ці вечори:



«Ці концерти та покази мод часто проходили при свічках. Навіть якщо була електрика, вона раптово відключалася, і треба було бути готовим. Я фотографував зі спалахом, і, можливо, там не так добре видно, як насправді темно».



Молодь проводить час біля печі. Тбілісі, 1995 р. Фото: Гурам Цибахашвілі

Свої дні народження Ніно Натрошвілі згадує так – при свічках, у супроводі фортепіано та гітари.



«Нам було дуже весело, ми танцювали. Тоді всі, хто вмів грати на фортепіано чи гітарі, були дуже популярні. Потім трохи пізніше з'явилися магнітофони на батарейках, ми перемотували касети олівцем, щоб батарейки не витрачати. Ми знали, що якщо батарейки сідали, їх можна було постукати і вони ще деякий час працювали».

Як вижив Тбілісі?

«Люди завжди намагаються вижити, і це призвело до того, що ми всі разом рубали дерева, багато було знищено, половина країни продала все, що в них було, щоби пережити зими», — каже Гурам Цибахашвілі.



За його спостереженням, тоді люди навчилися підтримувати одне одного:



«Люди зрозуміли, що треба рятувати не лише себе, а й одне одного. У мене є одне фото: у Тбілісі, у дворі горить вогонь, стоять три казани і щось вариться, мабуть, картопля чи квасоля. Це був приклад, коли всі зрозуміли, що самотужки не вижити».



Інші герої цього матеріалу також пам'ятають приклади такої підтримки. Втім, без жодного романтичного шарму:



«Мені не подобається, що наприкінці якось почали романтизувати 90-ті. Це дуже болісний досвід для мене. Так, ми вижили, навчилися справлятися, але це був дуже травмуючий досвід», — каже Русудан Кварацхелія, яка пам'ятає, як плакала 2004 року, коли перед Новим роком повернулася з Росії до Тбілісі і побачила на Руставелі три вбрані ялинки.



«1997 року мого чоловіка, який тоді працював у Associated Press, перевели до Росії. Я також поїхала з ним. Коли я приїхала до Росії, першим шоком було сліпуче вуличне освітлення. Я пам'ятаю, як плакала. А потім я вдруге плакала, коли повернулася до Грузії 2004 року і побачила вогні, що обвивають чотири дерева на Руставелі. Я була така щаслива, що на вулиці було світло».



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