Армія РФ посилила штурми і наступає з технікою одразу на трьох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

Російські війська наступають на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.
За її словами, окупанти наступають із технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем.
«Буквально лише на Сіверському напрямку вони застосовували техніку. Тепер уже – на всіх трьох напрямках. Вони посилили свої штурми, проводять дуже активну роботу по цих напрямках», – розповіла Бобовнікова.
Нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо села Макарівка на Времівському напрямку.