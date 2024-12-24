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Армія РФ посилила штурми і наступає з технікою одразу на трьох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

24 грудня 2024, 21:06

Армія РФ посилила штурми і наступає з технікою одразу на трьох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

Спікер ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Фото: «Новини Донбасу» Спікер ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Фото: «Новини Донбасу»

Російські війська наступають на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, окупанти наступають із технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем.

«Буквально лише на Сіверському напрямку вони застосовували техніку. Тепер уже – на всіх трьох напрямках. Вони посилили свої штурми, проводять дуже активну роботу по цих напрямках», – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо села Макарівка на Времівському напрямку.

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