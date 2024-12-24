Британських військових можуть відправити на захід України навчати бійців ЗСУ — ЗМІ

Британський прем'єр Кір Стармер припустив відправку військових армії Великої Британії до України. Вони можуть навчати бійців ЗСУ. Про це пише The Times.

Повідомляється, що британські війська можуть розмістити у західній частині України. У телефонній бесіді український лідер Володимир Зеленський та британський прем'єр Кір Стармер зійшлися на думці, що важливо уточнити пропозиції щодо навчання українських солдатів, щоб посилити можливості України на передовій.

У рамках проекту Interflex близько 51 тисячі українських бійців пройшли навчання на території Великої Британії. Водночас, за даними журналістів, відправка військових має бути «багатоетапною».

У публікації також йдеться про те, що громадяни України неохоче погоджуються на службу через занепокоєння, що не пройдуть достатній курс підготовки або не отримають необхідного спорядження. Перенесення навчання на захід України розглядається як можливість заспокоїти тих, хто прагне ухилитися від мобілізації, а також збільшити кількість бійців, які навчаються.

Журналісти також згадали про те, що навчальні бази в західній частині України розміщені за сотні кілометрів від передової, але в минулому вони зазнавали російських обстрілів. З цієї причини західні офіційні особи побоюються, що британські війська в Україні можуть бути під загрозою.