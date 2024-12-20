Війська РФ замість штурму Херсонщини обирають суїцид — АТЕШ

Агенти АТЕШ повідомляють про збільшення числа випадків суїцидів серед військовослужбовців 126 орбо, 205 омсбр, 70 мсд та 61 обрмп вхідних до складу російського угруповання «Дніпро» на окупованій частині Херсонської області.

Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях, йдеться у повідомленні.

«Тільки за останній час у різних населених пунктах Херсонщини зафіксовано низку випадків самогубства. його переводять до штурмового підрозділу», — пише АТЕШ.

Так, у Скадовську наклав на себе руки ще один російський солдат. Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим знущався команадир. Причиною такого звернення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра.