«ДНР»: За день в окупації поранено 5 людей

П'ять мешканців окупованої території Донеччини постраждали від обстрілу за 20 грудня.
У Микитівському районі Горлівки поранено чоловіка. Крім цього, стверджується, що на робочому місці постраждав тракторист компанії «Вода Донбасу».
Ще одного чоловіка поранено у Центрально-Міському районі Горлівки.
У Селидовому поранено жінку.
Пошкоджено два житлові будинки та автомобіль швидкої медичної допомоги в Микитівському районі Горлівки. Також сьогодні було пошкоджено автобус міського маршруту №24 у Центрально-Міському районі Горлівки.
У Донецьку пошкоджено кілька адміністративних будівель, поранено водія самоскида. Як повідомлялося, у захопленому Донецьку удар припав на будівлю, яку використовувало «МДБ ДНР» — зараз управління ФСБ РФ.