«ДНР»: За день в окупації поранено 5 людей

П'ять мешканців окупованої території Донеччини постраждали від обстрілу за 20 грудня.



У Микитівському районі Горлівки поранено чоловіка. Крім цього, стверджується, що на робочому місці постраждав тракторист компанії «Вода Донбасу».



Ще одного чоловіка поранено у Центрально-Міському районі Горлівки.



У Селидовому поранено жінку.



Пошкоджено два житлові будинки та автомобіль швидкої медичної допомоги в Микитівському районі Горлівки. Також сьогодні було пошкоджено автобус міського маршруту №24 у Центрально-Міському районі Горлівки.

У Донецьку пошкоджено кілька адміністративних будівель, поранено водія самоскида. Як повідомлялося, у захопленому Донецьку удар припав на будівлю, яку використовувало «МДБ ДНР» — зараз управління ФСБ РФ.