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Головне за день: Удари по Київу, Херсону та Кривому Рогу. У Донецьку атакували ФСБ РФ

20 грудня 2024, 23:30

Головне за день: Удари по Київу, Херсону та Кривому Рогу. У Донецьку атакували ФСБ РФ

Політика

 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив , що Україна припинить транзит російського газу 1 січня 2025 року. За його словами, о 07:00 фізично транзит буде перекрито у зв'язку із завершенням угоди.

Економіка

 Україна починає одержувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів. Світовий банк надасть 2 млрд. доларів через механізм DPL.

Окупаційна адміністрація «ЛНР» визначилася , яким буде бюджет захопленої території Луганської області у 2025 році. Так звана «народна рада ЛНР» проголосувала за бюджет, у якому прибутки на 600 тисяч рублів перевищують витрати. Так, у 2025 році угруповання "ЛНР" планує отримати 166,9 мільйона рублів, а витратити - 166,3 мільйона рублів.

Суспільство

 На територію України повернуто тіла 503 полеглих українських військовослужбовців. Найбільше з Донецького напрямку.

Голова окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін призначив Ольгу Макєєву заступником голови так званого «уряду ДНР» – керівницею представництва «ДНР» у Москві. Макєєва – колишня вчителька музики з Донецька.

В окупованій Луганській області жителі наближених до фронту міст за рішенням росіян не можуть користуватися мобільним зв'язком – його відключили. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Бойові дії

 Вранці 20 грудня Росія балістичними ракетами атакувала Київ. Одна людина загинула, 13 поранено. Крім того, пошкоджено декілька посольств. Російські війська завдали ударів по Костянтинівці, Лиману та Покровську, загинула жінка, також четверо людей отримали поранення.

Крім цього, вранці у Херсоні загинули двоє людей, 11 отримали поранення. Увечері армія РФ скинула авіабомбу на місто. У Кривому Розі під час ранкової атаки постраждали шестеро людей.

Російські війська завдали удару безпілотником по житлових будинках у Запоріжжі та Харкові ввечері 20 грудня. У Запоріжжі відомо про двох постраждалих. У Салтівському районі Харкова поранено двох людей. У Слов'янську троє людей поранено, один будинок зруйновано і десятки пошкоджено.

У захопленому Донецьку удар припав по будівлі, яку використало «МДБ ДНР» – зараз управління ФСБ РФ. Це комплекс будівель на бульварі Шевченка, 26. До окупації міста у 2014 році там була податкова інспекція Калінінського району. Там допитували та катували затриманих перед відправкою до в'язниці «Ізоляція». "МДБ ДНР" з 2014 року за фактом керували співробітники ФСБ.

П'ятеро мешканців окупованої території Донеччини постраждали від обстрілів за 20 грудня, заявили в угрупуванні «ДНР».

Російське місто Рильськ Курської області потрапило під обстріл вдень 20 грудня. За попередньою інформацією, 5 людей загинули, 30 поранені.

Аналітики ресурсу DeepState повідомили , що вийти з «Успенівського мішка» на Курахівському напрямку змогли не всі українські військові. Однак в ОСГВ «Хортиця» спростували цю інформацію.

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