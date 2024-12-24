Прикордонники відбили російський штурм на Сіверському напрямку: ЗС РФ намагалися скористатися погодою

1-ша прикордонна комендатура ДПСУ відбила штурм російської армії на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Скориставшись хмарною погодою, росіяни невеликими групами на мототранспорті спробували прорватися до переднього краю української оборони, але їхні маневри зафіксували аеророзвідники прикордонників.
В результаті точними ударами з безпілотників знищені вісім окупантів та кілька їх мотоциклів.
Нагадаємо, що українські морпіхи спалили бронетехніку та зруйнували укриття військ РФ під містом Курахове Донецької області.