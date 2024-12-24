Відомо, скільки жителів Луганщини попросили відправити їх до РФ у рамках обміну

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими «Хочу к своим» повідомили, що 22 засуджені з Луганської області дали згоду, щоб їх у рамках обміну відправили до Російської Федерації.



Зазначимо, що серед засуджених троє жінок.



Зокрема, Галина Колесник засуджена до 12 років ув'язнення. Жінка передавала важливу інформацію російським окупантам.





Анастасії Мошкутело також винесли вирок у вигляді 12 років позбавлення волі, вона надавала інформацію у вигляді повідомлень про розташування військових ЗСУ та інформацію про влучення артилерійських обстрілів по Лисичанську, тим самим здійснюючи коригування вогню.





Ніна Нейчева отримала 15 років ув'язнення. Жінка під час перетину лінії розмежування у селі Станиця Луганська збирала відомості про осіб, які негативно ставляться до окупаційних дій Росії, виходять на мітинги проти окупації на підтримку України, а також передавала відомості про розташування та рух військової техніки та військовослужбовців.

Крім того, у цьому списку найбільше чоловіків — 19 осіб. Один з них, Олександр Пащенко, отримав довічний термін ув'язнення.





Чоловік публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України та публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії.



Раніше ми писали, що Служба безпеки затримала 10 осіб, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, агентурна мережа РФ в Україні має розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах країни.