Військові з КНДР можуть взяти участь у параді 9 травня у Москві

Військові із Північної Кореї можуть взяти участь у параді у Москві 9 травня. Фото: Euronews

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що військові з Північної Кореї можуть взяти участь в урочистому параді у Москві 9 травня з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Про це повідомляє РИА Новости.

«Я думаю, що так», — сказав Ушаков на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи військові КНДР братимуть участь у параді 9 травня.

За словами помічника Путіна, кілька країн вже дали згоду на участь їхніх військовослужбовців у параді. Він зазначив, що поки що не може назвати точну цифру.

Наприкінці листопада міністр оборони РФ Андрій Білоусов під час візиту до Північної Кореї вручив її лідеру Кім Чен Іну запрошення надіслати на парад на честь 80-річчя Перемоги 9 травня підрозділ військових КНДР.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея може надіслати додаткові війська на війну проти України.