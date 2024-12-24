Українські війська не дали армії РФ прорватися в село на Донеччині: ЗСУ розбили колону бронетехніки

Колона бронетехніки ЗС РФ поблизу Нового Комару. Фото: кадр із відео

Днями 110-та механізована бригада ЗСУ розбила колону російської бронетехніки поблизу села Новий Комар на Времівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти намагалися прорватися в село і пішли на штурм позицій ЗСУ колоною бронетехніки – трьома танками та БМП із піхотою.



На перехоплення бронетехніки вилетіли FPV-дрони бригади. В результаті українські бійці зупинили штурм, а техніку та особовий склад загарбників знищили.

Нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо села Макарівка на Времівському напрямку.