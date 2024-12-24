Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії — Шмигаль

Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Про це повідомляє урядовий канал «Уряд online».



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у рамках програми DPL Світового банку.



«Залучені кошти спрямуємо на зміцнення нашої економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах», - повідомив глава уряду.

Нагадаємо, Україна також отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.