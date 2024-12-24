«Пройшли п'ять кілометрів, щоб врятуватися»: на Донеччині прифронтове село залишили останні жителі

Евакуація останніх жителів Іванівки. Фото: кадр із відео

Ситуація з безпекою у місті Лиман та районі складна, оскільки по цивільному населенню б'ють авіація, артилерія та дрони армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Так, двоє чоловіків та поранена жінка вийшли пішки з прифронтового села Іванівка. Вони були останніми мешканцями села. Від Іванівки до фронту – близько одного кілометра. Окупанти завдають ударів по Іванівці вдень і вночі, проїзду туди немає, оскільки дорога прострілюється. Людям вдалося вийти до сусіднього села. Щоб врятуватися, вони пройшли близько п'яти кілометрів та попросили поліцейських про евакуацію.



Людей вивіз екіпаж поліції «Білий янгол». Двох чоловіків – 34 та 37 років – поліцейські відвезли до «шелтера», а 41-річну жінку з інфікованими ранами голови та руки доправили до лікарні. Вона отримала поранення внаслідок російських обстрілів ще кілька тижнів тому, відтоді її стан погіршувався. Постраждала отримує необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що на Донеччині поліція під обстрілами евакуювала 8-річну дівчинку з батьками, вона була останньою дитиною на своїй вулиці.