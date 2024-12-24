Семеро дітей з Херсонщини продовжують залишатися в РФ: їхні історії

Фото: прес-службі відділення партії «Батьківщина» у Херсонській області

Депортація українських дітей до Росії триває. Нещодавно стало відомо, що у 2022 році з Херсонської області було вивезено сімох дітей. Вони досі залишаються в Російській Федерації. Про це передає видання «Важные истории».



Усі ці діти були вихованцями дитячого будинку сімейного типу Лідії Шарварли. Після деокупації Херсона їх вивезли до РФ.



Приміром, Христина Якущенко перебуває під опікою у родині у Темрюкському районі Краснодарського краю, вона навчається у корекційному інтернаті у Темрюку.





Зазначимо, що у Христини був старший брат Олександр, проте хлопець цього року вкоротив собі віку.



Ростислав Дубовик потрапив до прийомної родини Олександра Лукашенка, вже близько двох років перебуває під їхньою опікою. Хлопець здобуває освіту в морському коледжі в Криму.





Ще один хлопець з Херсонщини Сергій Манченко навчається у Морському університеті у Новоросійську.





«Інтереси Росії підтримую. І взагалі я ставлюсь нейтрально до СВО, ні холодно, ні спекотно. Я хотів повернутися, і що я там робитиму? У мене тут уже навчання», — розповів Манченко.



Карина та Аліна Петренко вже повнолітні, у них з'явилися свої родини.





Їхні молодші сестри, Надя та Саша, продовжують жити у новій прийомній родині у Краснодарському краї.





Раніше ми писали, що у РФ 2024 року загинув 18-річний хлопець, якого вивезли з Херсонської області.