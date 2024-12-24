Росія за місяць у міських боях за Торецьк втрачає фактично бригаду – ЗСУ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У Торецьку Донецької області тривають складні міські бої. Про це в ефірі «Суспільного» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, передає видання Міністерства оборони України «АрміяInform».



За її словами, будь-яке захоплення будинку, а тим більше вулиці дається окупантам «величезною кров'ю».



«За тиждень вони втрачають механізований батальйон особового складу, а за місяць – фактично бригаду. Контрактники є основою резервів, які вони підтягують. Це погано навчені військовослужбовці. Але вони все ж таки якусь підготовку проходять, їх вчать тримати автомат, одягати бронежилет і каску. На цьому фактично все, але й цього вже достатньо, щоб створювати проблеми на лінії бойового зіткнення», – зазначила речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що армія РФ посилила штурми і наступає з технікою одразу на трьох напрямках у Донецькій області.