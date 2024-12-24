РФ атакувала дроном-камікадзе АЗС у Дніпропетровській області

РФ вдарила дроном-камікадзе по АЗС на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Сьогодні, 24 грудня 2024 року, армія РФ завдала удару дроном-камікадзе по АЗС у Дніпропетровській області. Про атаку повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.







«Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену російським обстрілом. Сьогодні російські окупаційні війська атакували селище Покровське Нікопольського району. Вдарили дроном-камікадзе по АЗС», — заявили в обласній службі ДСНС.

РФ вдарила дроном-камікадзе по АЗС на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Внаслідок удару зайнялися резервуари з паливом на площі 60 кв.м. Рятувальники підтвердили, що пожежу було ліквідовано. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа, постраждав чоловік.