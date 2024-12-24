Війська РФ вдарили по багатоквартирному будинку у Кривому Розі: повідомляють про постраждалих

Російські війська вдарили по Кривому Розі: відомо про шістьох постраждалих. Фото: Донбас оперативний / Telegram

Близько 16:00 у вівторок, 24 грудня, російські війська завдали ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку у Кривому Розі. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Балістика. "Високоточні" потвори влучили прямо у 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири», — написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

«Ми вже всі на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин», — додав він.

Водночас начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що, попередньо, у Кривому Розі шестеро поранених.

Двох із них витягли з-під завалів, повідомив Лисак. Їм надають необхідну медичну допомогу.