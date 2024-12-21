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Могили у дворах Селидового. Пушилін привіз ялинки до Авдіївки. На Луганщині відключили мобільний зв'язок — дайджест ►

21 грудня 2024, 15:38

Могили у дворах Селидового. Пушилін привіз ялинки до Авдіївки. На Луганщині відключили мобільний зв'язок — дайджест ►

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін привіз пластмасові ялинки до зруйнованої Авдіївки. Жителям Ясинуватої не надають гуманітарну допомогу. Російські військові грабують квартири у Селидовому. Путін розповів про плани будівництва на окупованих територіях. У Лисичанську, Сівєрскодонецьку, Рубіжному та Кремінній відключили мобільний зв'язок.

Про ці та інші події на окупованій території розповідає свіжий випуск передачі «За гранню».

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