Могили у дворах Селидового. Пушилін привіз ялинки до Авдіївки. На Луганщині відключили мобільний зв'язок — дайджест ►

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін привіз пластмасові ялинки до зруйнованої Авдіївки. Жителям Ясинуватої не надають гуманітарну допомогу. Російські військові грабують квартири у Селидовому. Путін розповів про плани будівництва на окупованих територіях. У Лисичанську, Сівєрскодонецьку, Рубіжному та Кремінній відключили мобільний зв'язок.
Про ці та інші події на окупованій території розповідає свіжий випуск передачі «За гранню».
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