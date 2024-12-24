«В оточення ніхто не потрапляв»: у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо Макарівки на Донеччині

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Волошина у Фейсбук

ЗСУ не потрапляли в оточення у селі Макарівка на Времівському напрямку. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, вони не можуть щоразу розголошувати, що безпосередньо відбувається в окремому населеному пункті на лінії зіткнення.



«Але одне можемо впевнено сказати, що в оточення ніхто не потрапляв. Наразі Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити позиції, намагаються не дати оточити наші сили. Тому зараз триває активна оборона, триває оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом», – сказав Волошин.



Спікер ОСУВ «Хортиця» заявив, що слід розуміти, що неперевірені дані та, як наслідок, помилкові висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами та незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій.



«А розповсюдження інформації з неперевірених джерел може не лише ввести в оману аудиторію, а й поставити під загрозу життя українських військових, ускладнити виконання ними бойових/спеціальних завдань із відсічі збройної агресії противника», – додав він.

Нагадаємо, що 24 грудня аналітики DeepState заявили, що українські війська вирвалися з Макарівки. Станом на 23 грудня, в селі немає оточених підрозділів ЗСУ, а сама Макарівка нібито окупована.