Ракетний удар по Кривому Рогу: вже відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла

Наслідки ракетного удару РФ по чотириповерховому будинку у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по чотириповерховому будинку у Кривому Розі зросла до 11 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Троє поранених – у тяжкому стані. Госпіталізували сім людей. Серед постраждалих – 16-річна дівчинка.



Також відомо про одну загиблу людину, яку дістали з-під завалів. Її намагалися реанімувати, але безрезультатно.



Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що під завалами точно ще є люди.



Оновлено 20:25. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених зросла до 14 людей.

Нагадаємо, що по Кривому Рогу російські війська вдарили балістичною ракетою.