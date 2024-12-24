ЗСУ не дали російським військам прорватися у міській забудові Курахового

Ситуація у Кураховому. Фото: карта DeepState

Зберігається висока активність армії РФ на Курахівському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, у міській забудові Курахового та поблизу сіл Петропавлівка, Сонцівка, Дачне та селища Старі Терни штурмові групи окупантів здійснили спроби прорвати оборону ЗСУ.



«Проте противник успіху не мав. Продовжує накопичувати сили та засоби для наступних атак», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо села Макарівка на Времівському напрямку.