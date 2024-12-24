Десантники захопили в полон 11 російських загарбників без жодного пострілу

Українські військовослужбовці на фронті захопили в полон 11 російських окупантів без жодного пострілу. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Як зазначається, спільну операцію провели військові 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами.
«Все це сталося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю та схилили голови перед українськими військовими», — йдеться у повідомленні.
Як виявилось, серед окупантів був громадянин сусідньої Білорусі.
Раніше ми писали, що за 23 грудня втрати російських загарбників становили 1630 осіб.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях