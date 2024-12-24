Десантники захопили в полон 11 російських загарбників без жодного пострілу

Десантники без жодного пострілу захопили в полон окупатів. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці на фронті захопили в полон 11 російських окупантів без жодного пострілу. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.



Як зазначається, спільну операцію провели військові 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами.



«Все це сталося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю та схилили голови перед українськими військовими», — йдеться у повідомленні.



Як виявилось, серед окупантів був громадянин сусідньої Білорусі.



Раніше ми писали, що за 23 грудня втрати російських загарбників становили 1630 осіб.