«ЛНР» назвала свій бюджет на 2025 рік

Окупаційна адміністрація «ЛНР» визначилася, яким буде бюджет захопленої території Луганської області у 2025 році. Так звана «народна рада ЛНР» проголосувала за бюджет, у якому прибутки на 600 тисяч рублів перевищують витрати. Так, у 2025 році угруповання «ЛНР» планує отримати 166,9 мільйона рублів, а витратити — 166,3 мільйона рублів.



Окупаційна адміністрація не уточнює, яка частина бюджету є дотаційною. Наприклад, у попередні роки угруповання «ЛНР» та «ДНР» існували коштом грошових надходжень із російського бюджету.



У загальній структурі витрат на 2025 рік «ЛНР» передбачила, що на освіту витратить 41,5 мільйона рублів, на соціальну політику — 31,5 мільйона, на охорону здоров'я — 24,4 мільйона, на медстрахування — 7,4 мільйона, на культуру та кінематограф — 1,5 мільйона, на фізкультуру та спорт — 968 тисяч, сферу екології — 372 тисячі, ЖКГ — 9,1 мільйона рублів.



У «ЛНР» заявили, що луганські підприємства беруть на себе зобов'язання щодо вільної економічної зони, яку організувала Росія.



«Вони збільшують заробітну плату і відповідно збільшується ПДФО, який надходить до регіонального бюджету», — заявила «в.о. міністра економічного розвитку ЛНР» Лідія Фоменко.



Як повідомлялося, окупаційна адміністрація «ДНР» спільно з російськими кураторами розробили механізми, за якими підприємства на захоплених територіях Донецької області можна викупити.