Додаток «Дія»: особливості, принцип роботи та новий функціонал

Мобільний додаток «Дія». Фото: diia.gov.ua

Останні два роки українці активно користуються застосунком «Дія», в якому можна зберігати документи в цифровому форматі та отримувати низку ключових державних послуг — без черг, довідок, обходів кабінетів чиновників.



У профільному міністерстві цифрової трансформації зазначають, що на травень 2022 року мобільним додатком та порталом «Дія» вже користується понад 17 мільйонів людей. На порталі є 72 послуги, а в додатку — 9 послуг, 15 цифрових документів.

«Держава у смартфоні»: від ідеї до реальності

Ідею «держави у смартфоні» Україна почала реалізовувати у 2019 році. Її суть проста: за допомогою телефону люди можуть безпосередньо спілкуватися з державою та отримувати необхідні послуги. Реєстрація авто, приватного підприємства, оформлення допомоги при народженні дитини — це вже роблять в режимі онлайн мільйони українців.



Офіційно представили мобільний додаток «Дія» (скорочено від «Держава і я») у лютому 2020-го. А навесні того ж року презентували портал державних послуг. Усього за два місяці після запуску «Дію» завантажили та встановили понад 2 мільйони користувачів.

Паспорт у телефоні і не тільки — для чого потрібна «Дія»

Першими документами, які можна було підтягнути з реєстрів, стали біометричний закордонний паспорт, ID-картка (паспорт громадянина України нового зразка) та студентський квиток. Починаючи з 2021 року, електронні документи стали використовувати на рівні з паперовими. І, як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна — перша держава у світі, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

У застосунку також доступні:

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію авто;

студентський квиток;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

COVID-сертифікат;

свідоцтво про народження дитини;

тимчасовий «єДокумент» на період дії воєнного стану.

пенсійне посвідчення (є двох типів — за віком та спеціальні), але для завантаження документи мають бути оформлені після 2014 року;

вид на тимчасове чи постійне проживання.

Паспорт-книжечку зразка 1994 року та закордонний паспорт старого зразка (без «чіпа») до «Дії» підтягнути не можна.

Паспорт у мобільному додатку «Дія». Фото: diia.gov.ua

Де і як скачати програму

Щоб встановити «Дію» на смартфон, необхідно завантажити її, скориставшись сервісом Google Рlay (для операційної системи Android) або AppStore (пристрої системи IOS). Також все доступно на порталі «Дія».



Далі необхідно вказати номер телефону, створити короткий пароль із 4 цифр і авторизуватися. Можна також ідентифікуватися за TouchID — відбитком пальця.



Для зручності Мінцифри розробило спеціальну відео-інструкцію, яка покроково показує процес завантаження та запуску застосунку.

Наступний крок — авторизація. Її пройти можна або за допомогою BankID (якщо ви клієнт Monobank, «Кредобанку», «Моторбанку», «Ідея Банку», «А-банку» та інших) або банкінгу «Приват24».

Всі питання — у два кліки: які послуги доступні у «Дії»

На сьогодні портал та застосунок дають можливість кожному українцю отримати 72 послуги. Їхній повний перелік доступний за посиланням на офіційному порталі diia.gov.ua.

Серед основних — реєстрація підприємництва (відкриття ФОП), автомобіля, оформлення довідки про несудимість, допомогу при народженні дитини, подання позову до суду, послуга «Дія. Підпис», яка дозволяє підписувати електронним цифровим підписом будь-які документи зі смартфона.



Однією із найпопулярніших послуг став COVID-сертифікат. У серпні 2021 року Європейська комісія визнала документ, що дозволило українцям під час пандемії коронавірусу без перешкод подорожувати до країн ЄС.



Крім того, 2021-го Мінцифри представило чергову низку нових функцій:

призначення та перерахування пенсій;



довідки про страховий або трудовий стаж, про доходи;



витяг з реєстру застрахованих осіб;



оформлення субсидії.

Цьогоріч однією з головних нових послуг, доступних у додатку, стало електронне пенсійне посвідчення:

для жінок — від 55 років, чоловіків — від 60; спеціальне: видано через втрату годувальника, які підтверджують статус людини з інвалідністю тощо.

Пенсійне посвідчення з'явиться автоматично, а спеціальне необхідно підтягти самостійно.

Нові виклики — нові сервіси



Але на цьому команда розробників не зупиняється, продовжуючи розширювати спектр держпослуг у смартфоні.



Після повномасштабного вторгнення Росії у «Дії» з’явилася можливість оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).



У сервісних центрах Пенсійного фонду України доступний шеринг електронного паспорта (ID-картки). Достатньо прийти до закладу та поділитися ним — без копій, ксероксів, фото, що дозволить уникнути помилок та заощадить час. Аналогічну процедуру можна пройти і в РАГСі. Це дозволить, наприклад, подати заяву на реєстрацію барака.



Очікується, що незабаром дипломи та шкільні атестати також з’являться у «Дії». Кабмін ухвалив відповідну постанову.



Крім того, Мінцифри запустило перший етап масштабного проєкту: за його допомогою можна перевірити будь-який нотаріальний документ за QR-кодом. Тобто за ним можна буде завантажити електронну копію документа в кілька кліків для перевірки та зберігання.



У додатку проводять бета-тестування подання заявок на участь у програмі пільгового кредитування житла «єОселя».



На порталі «Дія» запрацювала важлива послуга, за допомогою якої можна стати кандидатом на усиновлення дитини та подати заяву онлайн.



До кінця 2022 року, незважаючи на війну, функціонал «Дії» планують розширити до 130 послуг.



За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про податкові, транспортні послуги та сервіси для внутрішньо переміщених осіб, посвідчення учасників бойових дій. Вже анонсовано цілу низку новинок.