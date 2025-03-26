Окупанти привчають підлітків до зброї на захоплених територіях

На фото в Бердянську проходять змагання зі страйкболу між підлітками з Бердянська та Мелітополя. Фото: БердянсЬк Сьогодні

На тимчасово окупованих територіях загарбники активно популяризують ігри зі зброєю серед неповнолітніх. Про це повідомляє видання «БердянсЬк Сьогодні».



Окупаційні пабліки радісно звітують про те, що все більше молоді починає займатися страйкболом. Проросійські молодіжні рухи залучають підлітків до ігор з точними копіями бойової зброї.



Окупанти наголошують, що такі заняття навчають дітей поводження зі зброєю, дають базові навички ведення тактичного бою і штурму позицій.



Таким чином Росія фактично готує майбутніх солдатів із неповнолітніх, використовуючи страйкбол як інструмент раннього військового вишколу.



Змагання відбуваються з пропагандистським супроводом і за підтримки чинних російських військових.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що мілітаризація луганської молоді посилюється. Також у Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей.