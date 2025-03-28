На Херсонщині окупанти атакували дронами машини швидкої та рятувальників

Російські війська атакували безпілотниками по автомобілях екстрених служб у Новорайську (Херсонська область). В результаті пошкоджено машини швидкої медичної допомоги та пожежників. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.



«Росіяни атакували дроном машини екстрених служб у Новорайську. Через атаку БПЛА пошкоджено карету швидкої, а також транспорт пожежників. На щастя, постраждалих немає», — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Також під ударом російської армії опинилася Білозерка.



Внаслідок «прильоту» до будинку постраждав 48-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, контузію та перелом ребра.



Потерпілого доправили до лікарні для надання медичної допомоги.