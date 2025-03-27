Окупанти забирають «козаків» Донеччини на фронт — ЦНС

Усіх учасників так званих «козачих» організацій на тимчасово окупованих територіях Донеччини відправлять на війну. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Ватажок псевдореспубліки «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ» про обов'язкову «державну службу» для козаків. На ділі це означає примусову мобілізацію і відправлення на фронт.



Таким чином Кремль намагається компенсувати величезні втрати серед російських військ, запускаючи нову хвилю мобілізаційних рейдів.



За даними ЦНС, мета окупантів — якнайшвидше посилити війська перед 9 травня. Під удар потрапляє місцеве населення, яке росіяни продовжують використовувати як гарматне м'ясо.

Нагадаємо, окупанти розпочали примусовий призов жителів окупованих Херсонщини та Запоріжжя.