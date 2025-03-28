Україна отримає доступ до європейських складів та супутникових даних

27 березня під час зустрічі лідерів, які підтримують Україну, Київ досяг домовленостей із низкою європейських країн щодо розширення співробітництва у сфері оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.



«Ми також домовилися з партнерами деяких країн, не уточнюватиму зараз, це ініціатива саме європейська — розширення доступу України до розвідданих, доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги. Далі ми домовилися з тими лідерами щодо нашого українського доступу до їхніх складів із боєприпасами», — розповів президент.



За його словами, партнери також висловили готовність надати Україні ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони, а також розвивати спільні проєкти у сфері дронів та ракетного озброєння. У перспективі вестиметься робота і над ліцензіями на артилерію.



Крім того, Україна стане учасником ініціативи Rearm Europe, яка розрахована на 150 мільярдів євро. Ці кошти можуть бути спрямовані на розвиток українського виробництва чи спільних оборонних підприємств.



«Сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми — максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони. Днями, під час зустрічей у Європі, і раніше, в переговорах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них — обов'язково треба прийти до цього», — зазначив він.



Він також додав, що це є особливо актуальним для розвитку вітчизняного виробництва безпілотників.



Пізніше у своєму вечірньому відеозверненні до українців Зеленський розповів, що країна працює над створенням власних зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони.



«Сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми — максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони. Днями, під час зустрічей у Європі, і раніше, в переговорах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них — обов'язково треба прийти до цього», — зазначив він.

Раніше Зеленський заявив, що тимчасове припинення передачі розвідувальної інформації США Україні не вплинуло на Курську операцію.