ЗСУ підірвали п'ятиповерхівку з російськими військовими у Торецьку: кадри

Підірвана п'ятиповерхівка з російськими військовими у Торецьку. Фото: кадр із відео

4-й батальйон охорони 101-ї бригади охорони Генерального штабу ЗСУ провів операцію зі знищення російської піхоти, яка накопичилася у п'ятиповерховому будинку у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Українські військові отримали розвідувальні дані, що окупанти накопичили сили в одному з будинків та планують проводити штурм.



Бійці ЗСУ спрацювали на випередження та протитанковими мінами замінували п'ятиповерхівку. Українських піхотинців прикривав кулеметник із броньованого автомобіля. Бійці закинули вибухівку в будинок та відступили. Невдовзі вибухівку привели в дію. В результаті проведеної операції знищена штурмова група ЗС РФ.

Нагадаємо, що «Азов» взяв у полон два десятки російських військових на Торецькому напрямку.