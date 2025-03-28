Покровськ: з'явилося відео наслідків обстрілу мікрорайону «Шахтарський»

У мережі з'явилося відео наслідків обстрілу мікрорайону «Шахтарський» у Покровську Донецької області.

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують обстрілювати місто Покровськ Донецької області. У соціальних мережах місцеві жителі оприлюднюють відео наслідків російських обстрілів.

Сьогодні телеграм-канал «Донбас оперативний» розмістив відео того, як виглядає нині мікрорайон «Шахтарський» внаслідок російських атак.

Раніше повідомлялося, що російська армія минулої доби, 27 березня, кілька разів обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула та ще двоє поранено.