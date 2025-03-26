На окупованій Луганщині підлітки знущалися з сироти через борг 300 рублів

В окупованій Кадіївці (Стаханов, Луганська область) кілька підлітків побили семикласника. «Поліція ЛНР» поставила їх на облік.



Перевірку знущань організувала «прокуратура ЛНР». Двоє 13-річних хлопчиків напали на дитину-сироту через борг у 300 рублів. Ще один одноліток знімав побиття на камеру, він потім усе виклав у мережу.



Внаслідок цього адміністративне покарання за погане виховання виписане батькам. Дисциплінарне покарання виписали «начальнику відділу поліції Стаханова» та директорам шкіл, де навчаються діти.



Хлопчик, якого побили, тепер не ходить на заняття — боїться ще більшого пресингу. Заступниця директора школи заявила, що офіційно вона на лікарняному.