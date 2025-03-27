У Горлівці знову активні дрони: «ДНР» заявила про атаку БПЛА на автомобіль

Окупована Горлівка щодня піддається атакам дронів через близькість до фронту. Російські війська використовують місто для обстрілу території Донецької області, підконтрольної українській владі. На території Горлівки розміщують військову техніку, зокрема засоби радіоелектронної боротьби. Це роблять як у промислових зонах, так і у мирних житлових кварталах.



В угрупуванні «ДНР», заявляючи про обстріл з боку ЗСУ, найчастіше вказують на пошкодження мирної інфраструктури та постраждалих серед цивільних. Проте замовчується інформація про військових.



Внаслідок артобстрілу селища шахти ім. М. А. Ізотова 26 березня загинула мирна мешканка Горлівки.



Внаслідок атаки БПЛА у селищі шахти ім. В. І. Леніна (Центрально-Міський район) поранено мирну мешканку Горлівки, завили в «ДНР» вдень 27 березня. Жінка постраждала від удару дрона по автомобілю. Пізніше повідомили про поранення ще однієї людини.



Через підвищену активність БПЛА в житловому масиві «Комсомолець» (Микитівський район) можливі перебої в роботі міського пасажирського транспорту в даному районі.

В окупованій Горлівці 26 березня автобус із пасажирами врізався у будівлю. В угрупуванні «ДНР» стверджують, що транспорт атакував безпілотник.

На території окупованої Луганщини дрон ударив машиною швидкої допомоги, заявили в угрупуванні «ЛНР». Поранено водія та фельдшера.