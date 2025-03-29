У Дніпрі після атаки дронів залишаються в лікарнях 13 людей, 4 — загинули

Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, 21 поранений, масштабні руйнування

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Дніпро в ніч на 29 березня станом на ранок суботи в лікарнях залишаються 13 постраждалих. Від російських ударів загинули 4 мирні жителі.



Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«За інформацією на ранок всього постраждала 21 особа. Наймолодшому серед них — 19 років. Найстаршому — 74. У лікарнях залишаються 13 постраждалих. Медики поряд надають усю необхідну допомогу», — зазначив Лисак у Telegram.

Вогнем знищено чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджено. Пошкоджено й кілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівлю, складські приміщення, гаражі. Розбито десятки автомобілів, є знищені мотоцикли.

«Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки», — уточнили у рятувальній службі.

Вранці окупант відновив атаки: зафіксовано удари дронів-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району, а також Межівській громаді Синельниківського району. В останньому випадку пошкоджено дах житлового будинку.