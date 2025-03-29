Обстріл Кривого Рогу — що відомо про наслідки

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Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилась до семи. З них трьох госпіталізовано.



Раніше російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, повідомив голова Криворізької МВА Олександр Вілкул. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив удар по Кривому Розі.



Внаслідок удару поки що відомо про п'ятьох поранених, усі — в середньому стані тяжкості.



«Ракетний удар у щільній міській забудові. Усе працюємо», — уточнив Вілкул.



За даними голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, школу, автомийку.

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