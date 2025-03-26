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Головне за день: Україна готується до рекордного імпорту газу. Суд у Ростові над полоненими українцями

26 березня 2025, 23:00

Головне за день: Україна готується до рекордного імпорту газу. Суд у Ростові над полоненими українцями

Політика

 Адміністрація президента РФ опублікувала «узгоджений між російською та американською сторонами» список об'єктів у Росії та Україні, на які поширюється тимчасовий мораторій на удари по енергосистемі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що серед умов, які Росія висуває для припинення вогню у Чорному морі, є вимога скасування санкцій з боку Європейського Союзу.

Дональд Трамп заявив, що США обмірковують «п'ять чи шість умов», висунутих Росією для перемир'я у Чорному морі. Під час виступу Трамп, відповідаючи на питання про припинення вогню у Чорному морі, сказав, що США «ведуть глибокі дискусії з Росією та Україною».

Економіка

 Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи на тлі атак на енергетичну інфраструктуру та стрімкого виснаження запасів. За словами гендиректора торгового підрозділу ДТЕК Дмитра Сахарука, Україна потребує до 5 мільярдів кубометрів у сезон із квітня 2025 по квітень 2026 року.

Права людини

 Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону ухвалив вирок 23 українцям, пов'язаним із полком «Азов». Дванадцятеро отримали від 13 до 23 років колонії суворого режиму, ще 11 заочно засуджено — їх обміняли до вироку.

Суспільство

 Голова Кремля Володимир Путін запропонував голові «уряду ДНР» Євгену Солнцеву стати вріо губернатора Оренбурзької області. Влітку 2022 року Солнцева було призначено заступником голови «уряду ДНР», а 11 листопада того ж року — першим заступником голови. Весною 2023 року став головою «уряду ДНР».

Порушення прав людини, скоєні працівниками ТЦК та СП, набули системного та масового характеру, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.

Влада планує розширити територію Донецької області, де діє примусова евакуація неповнолітніх, до 15 кілометрів від лінії фронту. 

У Маріуполі окупанти замість відновлення дитячої поліклініки планують відкрити центр реабілітації для учасників СВО. Будівлю було пошкоджено внаслідок російських обстрілів під час блокади міста у 2022 році. Через відсутність інфекційних відділень діти з ГРВІ та іншими захворюваннями змушені їхати до Нікольського чи Донецька.

Бойові дії

 Російські війська атакували Харків та область ударними безпілотниками, поранено чотирьох людей, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури. У ході удару по Костянтинівській громаді пошкоджено десятки будинків.

На території окупованої Луганщини дрон ударив по машині швидкої допомоги, заявили в угрупуванні «ЛНР». Поранено водія та фельдшера.

У Міноборони РФ заявили, що нібито «вночі 26 березня біля узбережжя Криму в районі мису Тарханкут російська ППО збила два українські ударні БПЛА. У Генштабі ЗСУ спростовують порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів.

Українські атаки на російську енергетику з вересня 2024 року до лютого 2025 року завдали збитків на 60 мільярдів рублів, або 658 мільйонів доларів.

На Білгородщині загинула військова кореспондентка Першого каналу російського телебачення Ганна Прокоф'єва. Російські «військори» стверджують, що це сталося в районі села Демидівка Краснояружського району.

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