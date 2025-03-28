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Зеленський припустив діалог із представниками РФ, але не з Путіним

28 березня 2025, 19:26

Зеленський припустив діалог із представниками РФ, але не з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б розглянути можливість переговорів із представниками Росії, якби вони мали реальне прагнення завершити війну. Однак він наголосив, що розмови з Володимиром Путіним неможливі, адже він свідомо уникає мирного врегулювання.

«Я думаю, що, в принципі, ми погодилися б говорити не з ним (з Путіним), а з кимось, хто б представляв Росію. Я думаю, що, якщо є люди в Росії, є бізнеси, і вони мають багато різних регіонів, включаючи серйозні напрямки бізнесу. Я думаю, що ми з ними спілкувалися б, якщо у них є бачення, як закінчити війну», — сказав Зеленський під час брифінгу.

За словами глави держави, Путін постійно знаходить підстави не завершувати конфлікт і свідомо уникає діалогу з Києвом, оскільки боїться переговорів з Україною.

Раніше Володимир Зеленський припустив, що головною загрозою для Володимира Путіна є не зовнішній тиск, а внутрішня дестабілізація російського суспільства та втрата особистої влади.

Президент України також зазначив, що питання територій стане одним із найскладніших під час обговорення припинення війни.

Він додав, що міжнародні партнери України знають, що Київ не визнає окупованих територій частиною Росії.

«Це моя політична воля як президента. І це є політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права та Конституції України», — заявив глава держави.

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