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В окупованій Горлівці автобус врізався у будівлю після атаки дрона

26 березня 2025, 19:34

В окупованій Горлівці автобус врізався у будівлю після атаки дрона

В окупованій Горлівці автобус врізався у будівлю після атаки дрона

В окупованій Горлівці автобус із пасажирами врізався у будівлю. В угрупуванні «ДНР» стверджують, що транспорт атакував безпілотник.

Це сталося у житловому масиві «Комсомолець».

«Якби не стояв РЕБ, і водій в останній момент не змінив би траєкторію, жертв могло б бути на порядок більше. Салон був сповнений людей. Дрон змінив траєкторію та вдарив перед автобусом. На жаль, водій постраждав, але при цьому до кінця виконав свій громадянський обов'язок», — заявив «мер» Горлівки Іван Приходько.

Глава окупаційної адміністрації додав: «те, що це цивільний автобус міг не побачити тільки сліпий». Однак на фото видно, що вікна автобуса щільно заклеєні рекламою. У такому транспорті могли перевозити як цивільних, так і військових.

На території окупованої Луганщини дрон ударив по машині швидкої допомоги, заявили в угрупуванні «ЛНР». Поранено водія та фельдшера.

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