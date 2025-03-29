РФ завдала удару FPV-дронами по житлових районах Донеччини: є поранені та руйнування

Двоє мирних жителів Донецької області зазнали поранень внаслідок російських атак.
Минулої доби зафіксовано 2 653 обстріли по лінії фронту та житловому сектору, повідомили в поліції Донеччини.
Основні удари припали на Покровськ, села Бересток та Суха Балка.
Пошкоджено чотири житлові будинки.
У Покровську поранено одну людину, пошкоджено не менше двох багатоквартирних будинків та приватний сектор.
У Сухій Балці Торецької громади окупант ударив FPV-дроном, внаслідок чого постраждав мирний житель.
У Берестці Іллінівської громади російський дрон знищив приватний будинок.
У ніч на суботу російська армія здійснила одну з найбільших атак безпілотниками на території України. Усього було зафіксовано 172 російські БПЛА: ударні дрони типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних типів.