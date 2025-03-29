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РФ завдала удару FPV-дронами по житлових районах Донеччини: є поранені та руйнування

29 березня 2025, 10:48

РФ завдала удару FPV-дронами по житлових районах Донеччини: є поранені та руйнування

РФ завдала удару FPV-дронами по житлових районах Донеччини: є поранені та руйнування

Двоє мирних жителів Донецької області зазнали поранень внаслідок російських атак.

Минулої доби зафіксовано 2 653 обстріли по лінії фронту та житловому сектору, повідомили в поліції Донеччини.

Основні удари припали на Покровськ, села Бересток та Суха Балка.

Пошкоджено чотири житлові будинки.

У Покровську поранено одну людину, пошкоджено не менше двох багатоквартирних будинків та приватний сектор.

У Сухій Балці Торецької громади окупант ударив FPV-дроном, внаслідок чого постраждав мирний житель.

У Берестці Іллінівської громади російський дрон знищив приватний будинок.

У ніч на суботу російська армія здійснила одну з найбільших атак безпілотниками на території України. Усього було зафіксовано 172 російські БПЛА: ударні дрони типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних типів.

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