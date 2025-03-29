Вночі РФ запустила в Україну хвилю «Шахедів»: збито майже 100 безпілотників

У ніч на суботу російська армія здійснила одну з найбільших атак безпілотниками на території України. Усього було зафіксовано 172 російських БПЛА: ударні дрони типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі.



Атака велася з напрямів Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (окупований Крим). До відбиття повітряного удару було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.



«Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed на півночі, сході та в центрі країни», — йдеться в повідомленні.



Крім того, 69 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, проте це не призвело до негативних наслідків.



Внаслідок атаки постраждали об'єкти у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Подробиці про збитки уточнюються.