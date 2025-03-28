РФ вдарила по Дніпру роєм безпілотників

Вибухи пролунали у Дніпрі ввечері 28 березня. Місто атакують російські війська.



«Через атаку БПЛА виникло кілька пожеж. Попередньо є пошкодження у житловому секторі. Уся інформація уточнюється», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Соцмережі публікують відео, на якому чути політ ударних безпілотників.

До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація оновлюватиметься. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Рятувальники гасять вогонь.