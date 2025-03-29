Ще п'ятеро українських дітей повернулися додому з окупованих територій

П'ятеро українських дітей повернули додому та возз'єдналися зі своїми сім'ями. Їх вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій України завдяки посередництву Катару. Про це повідомили в Офісі омбудсмена України.

Вік дітей – від 11 до 16 років. Їх повернули із окупованих районів Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Серед звільнених — 12-річна дівчинка, чиї батьки перебувають у розлученні. Її батько у полоні у країни-агресора. За три роки повномасштабної війни дівчинці довелося двічі змінювати місце проживання, мала конфлікти з матір'ю, а за останній рік значно погіршився як психічний, так і фізичний стан. На щастя, бабусі допомогли оформити опіку і тепер дитина отримає необхідну допомогу.

Також серед повернених — хлопчик, який жив із батьком на окупованій території і регулярно зазнавав жорстокого поводження. Незважаючи на зафіксовані факти насильства, так звані «місцеві» соцслужби не робили жодних дій. Мати намагалася самостійно забрати сина, але тоді її зусилля не мали успіху.

Операція пройшла у рамках реалізації затвердженого президентом України плану Bring Kids Back UA.



До кінця березня 2025 року Україні вдалося повернути понад 1250 дітей, яких незаконно утримували на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях.