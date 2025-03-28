«Азов» взяв у полон два десятки російських військових на Торецькому напрямку

Полонені російські військові на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ взяла в полон 20 російських окупантів на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами українських військових, цим солдатам РФ вдалося вижити, але більша частина їхніх співслужбовців досі перебуває в полях і посадках після невдалих штурмів.



«Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими та бути обміняними на українських захисників», – зазначили в «Азові».

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися одразу на трьох напрямках у Донецькій області.