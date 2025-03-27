В окупованій Новій Каховці критичний дефіцит антибіотиків

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють про катастрофічну нестачу антибіотиків в окупованій Новій Каховці.



На аптечних складах практично відсутні амоксицилін, цефтриаксон, азитроміцин — препарати першої необхідності для лікування інфекцій. Пріоритет у постачанні віддається військовим госпіталям окупантів.



Місцеві аптекарі намагаються приховати дефіцит, залишаючи старі цінники на порожніх полицях. Жителі змушені займатися самолікуванням або шукати ліки неофіційними каналами.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні ціни на деякі лікарські засоби буде знижено на третину. У цьому списку антигістамінні, протизапальні, протизапальні, протиревматичні препарати та інші.